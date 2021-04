NMBS: "neem dit weekend geen trein naar zee"

De reizigers naar de kust zijn nog altijd verplicht aan het raam plaats te nemen. Er bestaat wel een uitzondering voor kinderen tot twaalf jaar. De maatregel, die dit weekend voor het laatst zal gelden, is van toepassing op het volledige traject. Ook reizigers die vroeger afstappen, moeten zich daaraan houden. De spoorwegen vragen ook om in de trein zo weinig mogelijk te eten of te drinken en geen fietsen mee te nemen.

Veiligheidsagenten kijken toe

"De capaciteit op de treinen richting kust wordt met de raamregel gehalveerd," zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. "Reizigers zullen daardoor niet altijd kunnen plaatsnemen op de trein die ze wilden nemen, en mogelijk moeten wachten op een volgende trein."

Als het echt te druk wordt zal de NMBS zelfs enkele perrons afsluiten, als er onvoldoende plaats is naar de kust. Zo'n 300 agenten van Securail zien komend weekend toe op de situatie in de stations.

