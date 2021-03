NMBS ontwikkelt systeem dat drukte naar zee voorspelt

Daarmee komt de maatschappij tegemoet aan de vraag van Oostends burgemeester Tommelein die zich herhaaldelijk heeft kwaad gemaakt omwille van overvolle treinen naar zijn stad.

Het vrijwillig aanmeldingssysteem, dat gekoppeld is aan de bestaande routeplanner, moet een inschatting maken van het aantal reizigers dat zich naar zee wil verplaatsen en wordt bij wijze van proef op de spoorlijn naar Oostende uitgetest.

Reizigers zullen indien nodig via het systeem automatisch de raad krijgen om een vroegere of latere trein te nemen, of zelf niet naar de kust te gaan.

