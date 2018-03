NMBS verkoopt beschermd stationsgebouw Wervik

De gebouwen zijn beschermd en de NMBS hoopt dat ze een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Het stationsgebouw dateert uit 1924, na de Eerste Wereldoorlog dus. Het is van het wederopbouwtype in baksteen met natuurstenen gevelelementen. Ook het sanitair huisje is nog goed bewaard. Beide gebouwen liggen op een perceel van 360 vierkante meter.

Wie interesse heeft, kan tot 17 mei schriftelijk een bod uitbrengen. Dat kan via een inschrijvingsformulier via gert.peyskens@nmbs.be Bellen kan ook op 0490/65.17.17 De hoogste bieder van een aanvaardbaar bod wordt de nieuwe eigenaar.