NMBS verkoopt hotel Terminus aan station Oostende

‘Hotel Terminus Maritime’ was tot de jaren 1960 een luxehotel met restaurant. In 1983 werd het gebouw als monument beschermd. Het hotel werd gebouwd in belle-époquestijl en opende in 1913 haar deuren.

Het hotel staat al jaren leeg en werd occasioneel gebruikt onder meer voor Theater Aan Zee. Geïnteresseerden kunnen tot 9 november een bod uitbrengen op het gebouw. De verkoop verloopt via schriftelijke biedingen. Kandidaat-kopers kunnen voor meer informatie terecht bij gert.peyskens@nmbs.be of op het nummer 09 241 20 41.