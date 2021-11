NMBS zoekt concessionaris voor stationruimtes in Poperinge

De NMBS gaat op zoek naar een kandidaat-concessionaris voor de bezetting van een aantal ruimten in het station van Poperinge, voor de exploitatie van een sociaal-economisch concept.

Treinstations maken integraal deel uit van steden en gemeentes. Bijna altijd centraal gelegen waardoor veel mensen er dagelijks passeren. Hierdoor zijn de stations uitermate geschikt als plek gericht op samenleven en ontmoeten. De stations worden zo een plaats van betekenis en spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de stationsbuurten.

Via een marktconsultatie gaat de NMBS op zoek naar een kandidaat-concessionaris voor de bezetting van een aantal ruimten in het station van Poperinge, voor de exploitatie van een sociaal-economisch concept. Kandidaten kunnen de voorstellen indienen tot en met 10 december 2021. De concessie-overeenkomst gaat in voor een periode van acht jaar.