Noa Lang veroordeeld voor overdreven snelheid op weg naar trainingscomplex

De Nederlander van Club Brugge reed 119 kilometer per uur waar slechts 70 toegelaten was. Hij kreeg ook een boete opgelegd van 600 euro, waarvan de helft effectief.

De Mercedes van Noa Lang werd op 19 februari geflitst in de Hazegrasstraat in Heist. De Oranje-international reed aan een gecorrigeerde snelheid van 119 kilometer per uur, terwijl op die plaats 70 per uur de toegelaten maximumsnelheid is.

De verdediging wierp op dat Lang die bewuste dag iets te laat vertrokken was naar de training. De aanvaller van Club Brugge reed te hard in een poging om toch nog op tijd op het trainingscomplex in Westkapelle te geraken. Zijn advocaat stelde tevergeefs voor om het rijverbod in het weekend te laten uitvoeren.

De politierechter veroordeelde Noa Lang uiteindelijk tot het minimumrijverbod van acht dagen. Daarnaast kreeg hij een geldboete van 600 euro, waarvan de helft met uitstel. Bij het bepalen van de strafmaat werd rekening gehouden met het blanco strafblad van de Nederlander.