Nog één kleiner vaccinatiecentrum in Ieperse regio

Op 1 september sluit het vaccinatiecentrum in Ieper de deuren in Sporthal 2. Met de start van het nieuwe schooljaar komt de sporthal zo weer welgekomen vrij voor schoolsport en sportverenigingen.

De vaccinatiecentra in zowel Ieper als Poperinge schalen terug en verhuizen naar de verpleegopleiding Vives in AC Auris Ieper. Patrick Benoot, schepen van sport: “Wij zijn blij dat de vaccinatiecampagne in Ieper vlot is verlopen. De vaccinatiegraad voor onze stad is hoog. Dankzij de goede organisatie en de grote inzet van alle medewerkers kan het vaccinatiecentrum in Sporthal 2 sneller sluiten dan verwacht. Dat is natuurlijk ook goed nieuws voor de sportverenigingen en de scholen die weer gebruik kunnen maken van de sportinfrastructuur. We willen ook hen bedanken voor het begrip en hun flexibiliteit om de voorbije maanden naar andere locaties uit te wijken.”

Van twee naar 1 vaccinatiecentrum in Ieper Vanaf 7 september 2021 kunnen inwoners uit de volledige Eerstelijnszone Westhoek (Ieper, Zonnebeke, Mesen, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Poperinge, Heuvelland, Reningelst) in het AC Auris terecht voor hun covid-vaccinatie. Nog zeker tot 15 oktober wordt er in Ieper een vaccinatiecentrum ingericht. Daarna beslist de hogere overheid of een verlenging wenselijk is.

Kleinere locatie

In het vaccinatiecentrum Ieper gaat het om 2905 mensen die nog niet zijn ingegaan op hun uitnodiging. Ondertussen is meer dan 75% van de Ieperse bevolking volledig gevaccineerd (18+ 90,38%), 83% kreeg minstens 1 prik (18+ 94%).

“We nodigen nu nog de jongeren uit die 12 jaar worden, bovenop verjaardagskaarten krijgen ze ook een uitnodigingsbrief tot vaccinatie in de bus. Wie eerder een vaccinatie weigerde of miste kan mits een nog actieve code een afspraak maken om zich toch te laten vaccineren. We verhuizen naar een kleinere locatie, maar verzekeren dezelfde kwaliteit van zorgverstrekking en motivatie van onze vrijwilligers. We blijven ambitieus om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te behalen en ELZ coördineert eveneens de derde prikken”, aldus programmamanager van de vaccinatiecentrum Eerstelijnszone Westhoek Sarah Bouton.