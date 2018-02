Nog 7.000 stuks toxische munitie te vernietigen

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) moet in Poelkapelle nog bijna 7.000 stuks toxische munitie vernietigen.

Dat heeft provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vernomen.

DOVO heeft sinds eind april 2017 een nieuwe statische detonatiekamer op de site in Poelkapelle. Met die ontmantelingsinstallatie kan toxische munitie uit de Eerste Wereldoorlog onschadelijk worden gemaakt. DOVO zat sinds augustus 2012 zonder installatie om deze munitie op te ruimen. Na een ontploffing liep de voormalige installatie onherstelbare schade op. Een nieuwe installatie drong zich op, want het aantal gifgasbommen stapelde zich op.

1.714 stuks munitie vernietigd

“Tot nu toe werden 1.714 stuks munitie in deze nieuwe installatie vernietigd”, aldus provincieraadslid Himpe. “Er liggen nog 6.961 stuks te wachten.”

In 2017 is DOVO in West-Vlaanderen 2.325 keer tussengekomen om munitie op te halen.