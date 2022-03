Nog 800 laadpunten extra in Brugge tegen 2025

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters heeft de potentiële locaties voor laadinfrastructuur in Vlaanderen laten verzamelen. De maatregel moet lokale besturen helpen om de ambitie van 35.000 laadpunten tegen 2025 te realiseren. Brugge heeft zo behoefte aan meer dan 800 laadpunten.

Om het wagenpark te vergroenen, wil de Vlaamse regering het aantal laadpunten voor elektrische voertuigen de komende jaren fors opkrikken. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) mikt op 35.000 laadpunten tegen 2025. Momenteel telt Vlaanderen 12.559 (semi-)publieke laadpunten. Tussen eind 2021 en maart 2022 zijn er zo'n 640 bij gekomen.

Ideale locaties uitgestippeld

Om de uitrol van laadinfrastructuur te versnellen, heeft minister Peeters de mogelijke locaties voor laadpunten in kaart gebracht. "Aan de hand van de potentieelkaarten kunnen lokale besturen namelijk snel en eenvoudig beslissen waar er laadinfrastructuur moet komen. Als een lokaal bestuur zelf laadinfrastructuur wil uitrollen, kunnen zij op die potentieelkaarten snel zien waar de ideale locaties zijn", legt de Open Vld-minister uit.

Er komt ook een digitaal loket waar burgers hun aanvraag voor laadinfrastructuur kunnen indienen. "Wanneer een burger laadinfrastructuur aanvraagt via het digitaal loket kan er onmiddellijk gekeken worden wat de meest opportune locatie is (op maximaal 250 meter van de woonst)", zegt minister Peeters.

Naast de potentieelkaarten heeft minister Peeters ook de behoefte naar laadinfrastructuur tegen 2025 in kaart gebracht. Zo wordt er per stad of gemeente berekend hoeveel laadpunten er nodig zijn. Zo blijkt dat Brugge tegen 2025 nood heeft aan 809 laadpunten.