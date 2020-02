Nog altijd pendelbussen tussen Lichtervelde en Diksmuide

Sinds maandagmiddag is er een seinstoring ter hoogte van Kortemark. Spoornetbeheerder Infrabel zegt hard aan een oplossing te werken. De spoorwegmaatschappij NMBS laat er nog steeds vervangbussen rijden.

Testritten uitgevoerd

Gisteren zijn verschillende testritten uitgevoerd met twee locomotieven, laat Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken weten. "Die testen wijzen sterk in de richting van één bepaalde oorzaak. Maar vandaag zijn er dus nog bijkomende testen nodig om volledig uitsluitsel te hebben." Infrabel meldt nog geen enkel risico te nemen zolang er geen 100 procent duidelijkheid is over de exacte oorzaak van de technische storing. "De veiligheid primeert. Infrabel werkt hard aan een oplossing die er hopelijk vandaag zal zijn", klinkt het nog.

Lees ook: