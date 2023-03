Nog altijd smurrie ruimen in Moerdijkvaart in Gistel

Meer dan een maand nadat er vervuiling is vastgesteld op de Moerdijkvaart in Gistel, is nog altijd niet alles verwijderd. Het gaat om biologische olie. Het goede nieuws is dat er geen nieuwe troep meer bijkomt.

In het begin is met hulp van de civiele bescherming meer dan 100 kubieke meter vettige smurrie uit de Moerdijkvaart gehaald. Die mondt uit in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. De 50.000 euro opruimkosten zijn in principe voor rekening van de vervuiler. Een sauzenbedrijf uit Eernegem blijft alle betrokkenheid ontkennen, het is ook niet officieel in verdenking gesteld.

"Er zijn drijvende dammen gelegd en tegen aan de kleppen aan het kanaal drijft er nog altijd materiaal samen dat losgekomen is uit de rietkanten", zegt schepen van Leefmilieu Wim Aernoudt.

"Dat wordt nu één maand na de vervuiling nog altijd opgeruimd door een aannemer. Het is het samenspel van de stroming op het water, de windrichting, bochten enzovoort die er voor zorgen dat het een hele tijd duurt vooraleer alle materiaal verzameld is."