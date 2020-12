Ondanks de werkonderbrekingen bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn is er vanochtend een aanzienlijk aanbod van bussen en trams.

Straks beslissen de bonden of de acties worden voortgezet. Omstreeks 6.30 uur reed in West-Vlaanderen 65 procent van de kusttram. Bij de bussen is dat zeven op de tien. Bij De Lijn zijn er sinds maandag werkonderbrekingen om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en een hoger loon te eisen. Het overleg tussen de vakbonden en de directie leverde tot nu toe niets op.