Nog deze zomer testinstallatie met zonnepanelen voor Oostende

De technologie, Seavolt, genaamd, is volgens de partners bestand tegen zware omstandigheden op zee. "De toevoeging van drijvende zonnepanelen aan bestaande en toekomstige windmolenparken op zee biedt een kans om grote volumes extra hernieuwbare energie toe te voegen", luidt het in een persbericht. "De testinstallatie komt voor de kust van Oostende, niet ver in zee", preciseert de woordvoerster van Jan De Nul.

"Een concept voor een drijvend systeem op zee werd ontwikkeld samen met een eerste onderzoek naar de effecten op het ecosysteem van de zee, de integratie van aquacultuur en een financiële beoordeling," zeggen de bedrijven. "Na onderzoek in het labo zijn de partners op dit moment bezig met de ontwikkeling van een testinstallatie".

De interesse in zonneparken op zee is mee ingegeven door de schaarste aan geschikte grond aan land, en de omslag in energie-productie, zeggen de initiatiefnemers.

De testinstallatie komt er al deze zomer.