De feiten speelden zich al af op 23 oktober in een huurwoning in de Schoolstraat. De man werd rond 23u30 neergestoken in zijn rug door zijn partner. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook de vrouw bleek steekwonden te hebben, maar die waren minder ernstig. Waarover de ruzie ging, is niet bekend. Beide partners zijn aangehouden voor doodslag. De man is intussen ontslagen uit het ziekenhuis.