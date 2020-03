Nog eens 1.298 besmettingen, nu 220 doden: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 1.298 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur. In onze provincie zijn er nu in totaal 742 bevestigde gevallen

Vanaf het begin van maart is het aantal dagelijks uitgevoerde testen door de laboratoria (het nationaal referentie centrum en de andere klinische laboratoria die de test uitvoeren) gestegen. Op verschillende dagen werden meer dan 2000 testen per dag uitgevoerd. Het percentage positieve testen toont een stijgende trend, met de laatste dagen een percentage rond de 30%.

De stijgende trend kan worden verklaard door de combinatie van een verhoogde circulatie van het virus, samen met een meer striktere definitie van een verdacht geval, en het hanteren van triage systemen bij de laboratoria, waarbij de meest urgente stalen het eerst worden getest.

Meer dan 6.000 besmettingen

Tot nu toe werden in totaal 6 235 bevestigde gevallen gemeld; 3 880 gevallen (62%) in Vlaanderen, 1 490 (24%) gevallen in Wallonië en 709 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 156 gevallen (3%).

675 mensen uit ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 536 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 128 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 en 25 maart werden 2844 patiënten met COVID19 opgenomen in het ziekenhuis en 675 personen verlieten het ziekenhuis.

Op 25 maart werden 2652 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 605 bedden op intensieve zorgen.

220 sterfgevallen

Sinds gisteren stierven opnieuw 42 mensen. Dat brengt het aantal sterfgevallen door het coronavirus nu op 220.

West-Vlaamse cijfers

In onze provincie zijn er nu in totaal 742 bevestigde gevallen. Ter vergelijking: in Oost-Vlaanderen zijn er 656 gevallen, in Vlaams-Brabant 784, in Antwerpen 834 en in Limburg 864.