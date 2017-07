Nog eens 22 eigenaren worden onteigend in Menen

Twee jaar leefden ze in onzekerheid. Sommigen hadden het verwacht maar nu weten ze het pas zeker. Hun huis moet plaats ruimen voor een nieuwe brug. Marc Seys is één van hen. 25 jaar woont hij hier al. "Het doet pijn. Ik heb hier alles wat we moesten hebben, maar nu moeten we volledig herbeginnen. Daar is niets aan te doen. We kunnen daar niet tegenop. We zijn maar kleine mannetjes".

Ook buurman Roger zit in hetzelfde schuitje. Ook hij weet sinds kort zeker dat hij en zijn vrouw hier wegmoeten. "Dat is een ramp. Ik ben 77 jaar, mijn vrouw 74. Dat is ons levenswerk en ze pakken het ons af".