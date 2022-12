Nog eens 3 werken Musea Brugge op Vlaamse Topstukkenlijst

Het gaat om de schilderijen 'L'attentat' (René Magritte) en 'Manolete' (Luc Peire) en de sculptuur 'Zonnebanen, een zon van onze melkweg met twee van haar planeten' (Georges Vantongerloo). “De erkenning is nog maar eens een bewijs dat niet alleen onze Vlaamse Meesters, maar ook onze moderne collectie hoge toppen scheert”, aldus Nico Blontrock, schepen van Cultuur. “We zijn bovendien ook trots dat er nu in totaal maar liefst 84 werken uit onze wereldvermaarde collectie tot de Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap behoren.”

De Topstukkenlijst is een lijst met objecten of verzamelingen die dankzij hun archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis als zeldzaam en onmisbaar beschouwd worden. Het Topstukkendecreet legt een aantal verplichtingen op aan de eigenaar van de topstukken. Tegelijk biedt het ook garanties voor de eigendoms- en bezitsrechten. Zo ziet het decreet de eigenaar als partner in het behoud van het erfgoed. Daarom voorziet het Topstukkendecreet ook een subsidieregeling voor topstukken voor digitalisering, conservatie en restauratie.