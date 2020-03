Nog eens 342 besmettingen, 88 doden: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 342 nieuwe bevestigde gevallen van besmettingen met het coronavirus gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 173 (51%) in Vlaanderen, 118 (35%) in Wallonië, en 45 (13%) in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 6 gevallen (2%).

Tot nu toe werden in totaal 3.743 bevestigde gevallen gemeld; 2 213 gevallen (59%) in Vlaanderen, 971 (26%) gevallen in Wallonië en 450 (12%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 109 gevallen (3%).290 patiënten werden COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 61 verlieten het ziekenhuis. Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 88 sterfgevallen gerapporteerd. Dit is de evolutie van de verspreiding op provinciaal niveau.