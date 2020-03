Nog eens 668 besmettingen, 178 doden: dit is de verspreiding van het coronavirus in België

Er werden 668 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd gedurende de laatste 24 uur; 429 (64%) in Vlaanderen, 176 (26%) in Wallonië, en 57 (9%) in Brussel. De gegevens over locatie waren niet beschikbaar voor 6 gevallen (1%).

Tot nu toe werden in totaal 4 937 bevestigde gevallen gemeld; 3 023 gevallen (61%) in Vlaanderen, 1 234 (25%) gevallen in Wallonië en 545 (11%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 135 gevallen (3%).

547 mensen uit ziekenhuis

In de laatste 24 uur werden 434 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen en 115 verlieten het ziekenhuis. Tussen 15 en 24 maart werden 2308 patiënten met COVID19 opgenomen in het ziekenhuis en 547 personen verlieten het ziekenhuis

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 178 sterfgevallen gerapporteerd. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren.