Nog eens dertig extra bewakingscamera's in Kortrijk

Nu hangen er al honderd. En die leveren resultaat op want de criminaliteit is de afgelopen vijf jaar met veertig procent gedaald. Zowel winkeldiefstallen, als diefstallen met geweld of gevallen van afpersing nemen af sinds de camera’s in de stad hangen. Dankzij de beelden kan de politie ook sneller criminelen oppakken en bestraffen. Maar nu er nog camera’s bijkomen, krijgen we geen Big Brother-taferelen in Kortrijk, belooft de burgemeester.

"We volgen heel sterk de privacyregels. We geven alles bij de privacycommissie. We hebben nu camera’s in het centrum en op de belangrijkste invalswegen die nummerplaten herkennen. En de bedoeling is om in een derde fase ook de woonwijken te gaan beveiligen met veiligheidscamera’s om ook het aantal woninginbraken verder te doen dalen", zegt burgemeester Van Quickenborne. .