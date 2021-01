Nog geen beslissing over internering voor moordpoging op Dirk De fauw

In de zaak van de moordpoging op de Brugse burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zal de raadkamer zich op 23 maart buigen over de mogelijke internering van de verdachte.

De 35-jarige Torhoutenaar is volgens de gerechtspsychiater ontoerekeningsvatbaar, maar de verdediging wil een eigen expert aanstellen.

Bart G. had op zaterdag 20 juni 2020 om 11 uur een afspraak met zijn bewindvoerder Dirk De fauw. Volgens de getuigen hing de man al de ganse ochtend rond in de buurt van het advocatenkantoor in Sint-Andries Brugge. De Torhoutenaar stak uiteindelijk zonder duidelijke aanleiding met een aardappelmesje in de hals van de Brugse burgemeester. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij 24 hechtingen kreeg.

Psychische toestand

De steekpartij had volgens het parket dodelijke gevolgen kunnen hebben. De verdachte werd de volgende dag aangehouden door de onderzoeksrechter, maar legde in eerste instantie geen verklaringen af over de feiten. Bij een tweede verhoor enkele weken later gebeurde dat wel. Van bij de start van het onderzoek was ook duidelijk dat de psychische toestand van de verdachte cruciaal zou worden. G. zou immers gekampt hebben met psychoses. De gerechtsdeskundige kwam ondertussen tot de conclusie dat de verdachte daardoor inderdaad ontoerekeningsvatbaar is. Het parket zal dan ook aan de raadkamer om zijn internering vragen.

Eventuele internering

De verdediging wil de kwestie echter door een andere expert laten onderzoeken. Op basis daarvan zal meester Yen Buytaert zijn standpunt over de eventuele internering van zijn cliënt bepalen. Mogelijk is het de bedoeling van de verdediging om aan te tonen dat G. toen wel, maar momenteel niet meer ontoerekeningsvatbaar is. De partijen krijgen de komende weken de kans om hun standpunt over de zaak op papier te zetten. De verdediging heeft al aangegeven dat er zal aangestuurd worden op een herkwalificatie van de feiten. De zaak zal op 23 maart door de raadkamer behandeld worden.

