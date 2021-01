Als de gezondheidssituatie op korte termijn niet verbetert, is de kans erg groot dat we afstevenen op een blanco seizoen in het amateurvoetbal. Er zullen in dat verband geen ploegen promoveren of degraderen. De voetbalbond volgt de situatie en de beslissingen van het overlegcomité op de voet. De crisiscel komt op 25 januari opnieuw samen. Of het jeugdvoetbal eventueel nog kan heropstarten, is ook niet duidelijk.