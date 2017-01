Nog geen doorbraak in zaak verkoold vrouwenlichaam

In Geluwe bij Wervik zijn afgelopen weekend de verkoolde restanten van een vrouwenlichaam teruggevonden. Het parket is een onderzoek gestart naar de identiteit van de vrouw, maar voorlopig is er weinig bekend.

Vast staat dat de vrouw al enkele weken om het leven is gebracht, wellicht met geweld. Een jager uit Waregem vond de stoffelijke resten in een gracht aan de voet van een berm, vlakbij een brug over de A19. Eerst dacht de man dat het om een kadaver van een dier ging, maar zaterdagmorgen alarmeerde hij toch de politie die meteen een wetsdokter stuurde. In de buurt zijn geen persoonlijke documenten teruggevonden. Een autopsie op het verkoolde lichaam moest meer duidelijkheid brengen over de identiteit van de vrouw. Maar tot op vandaag is de identiteit, doodsoorzaak en het tijdstip van overlijden onduidelijk. Het parket sluit niet uit dat het gaat om een vrouw die afkomstig is uit Frankrijk.