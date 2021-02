Nog geen extra treinen, drukteplan wel in werking

De NMBS heeft het drukteplan in werking gesteld om het treinverkeer richting de kust te coördineren. In onder andere Gent-Sint-Pieters en Brussel worden de mensen geteld vooraleer ze het perron mogen betreden. Dat melden HLN en Het Nieuwsblad.

De betere temperaturen waren al een paar dagen aangekondigd. De vrees voor een stroom van toeristen richting de kust groeide dan ook. Op Twitter circuleren al een aantal foto’s waaruit blijkt dat het inderdaad druk is in de stations van onder andere Gent-Sint-Pieters en Brussel.

"Samen veilig"

Treinmaatschappij NMBS heeft dan ook z'n drukteplan geactiveerd, maar voorlopig komen er geen extra treinen. “Als een trein reeds volzet is zullen we geen bijkomende reizigers meer toelaten. Op deze manier houden we het samen veilig."

"We vragen ook om tijdens het wachten afstand te houden. We voorzien hiervoor voldoende ruimte”, getuigt de NMBS. Ze vragen om de app zoveel mogelijk in de gaten te houden, want daar komen er live updates van de drukte.