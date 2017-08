Nog geen oma's of opa's voor opvang in Roeselare

Sommige grootouders tonen interesse, maar haken af omdat ze niet kunnen voldoen aan de strenge eisen van Kind & Gezin. Bart Wenes, voorzitter OCMW & Zorgbedrijf Roeselare: "Het belangrijkste is het debat dat gevoerd wordt. We kregen ook de garantie dat Kind en Gezin hun strenge voorwaarden zullen versoepelen. Een aantal potentiële onthaalouders en grootouders kunnen zo toch instappen in het initiatief".

Onthaalouders

De stad zoekt nu verder naar oplossingen voor de hoge nood aan kinderopvang. In Rumbeke opent volgende maand alvast een kinderopvangcentrum waar enkele zelfstandige onthaalmoeders samen aan de slag kunnen. Onthaalouders huren het pand van het Zorgbedrijf en moeten zo zelf niet meer investeren in hun eigen woning. "Enerzijds bieden wij het gebouw, de logistieke ondersteuning maar ook de pedagogische ondersteuning", zegt Barbara Depporter van het Zorgbedrijf Roeselare. "We hebben coaches die ook in de kinderdagverblijven aan het werk zijn en die we bij de onthaalouders laten functioneren" De onthaalouders moeten wel samenwerken. Ze behouden ook hun zelfstandig statuut waarbij de ouders hen vergoeden voor de geleverde prestaties.