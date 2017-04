Nog geen oplossing voor personeelstekort AZ Groeninge

De bonden hebben hun eis voor 40 extra personeelsleden wat in de tijd gespreid, maar kregen vanochtend tijdens een nieuw overleg geen antwoord omdat de directie geen mandaat had om te onderhandelen. Volgens de vakbonden stijgt de werkdruk al jaren in het ziekenhuis en is de verhuizing naar één grote campus de spreekwoordelijke druppel. Personeelsleden zijn gefrustreerd omdat ze hun werk niet meer kunnen doen zoals het hoort, maar vrijuit spreken is moeilijk.

Dinsdag zit de CEO van het ziekenhuis wel mee aan tafel. Als het dan niets wordt zullen de bonden een verzoening aanvragen en zullen ze eventueel tot een staking overgaan.