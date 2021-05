Nog geen oplossing voor politieke impasse in Blankenberge

Er is nog geen oplossing voor de politieke impasse en de problemen in de coalitie van Blankenberge. Wel komt er nu vrijdag wellicht een vervroegde gemeenteraad.

Oppositiefractie Open VLD dringt daarop aan en zo wordt de druk op burgemeester Daphné Dumery opgevoerd. Voor echte onbestuurbaarheid lijkt het vroeg, maar de partijen N-VA, Vooruit en CD&V moeten wel klaarheid scheppen over de toekomst van de huidige coalitieploeg.

Fractieleider Bjorn Prasse (Open Vld): "We willen duidelijkheid over de ruzie. Is er nog een meerderheid of niet? Wij bieden een oplossing. We zeggen,als het binnen dat college niet meer botert en jullie dossiers willen uitvoeren in het belang van de stad en de Blankenbergenaars, dan kan dat perfect vanuit de gemeenteraad".

Geen onbestuurbaarheid

Huidig Burgemeester Daphne Dumery van N-Va steunt de vraag van Open Vld voor de vervroegde gemeenteraad. Een motie van onbestuurbaarheid daarentegen lijkt haar erg onverstandig. "Er is voor mij nog altijd geen breuk. Ik heb heel sereen gezegd dat er een strafrechterlijk onderzoek bezig is en dat we dat moeten afwachten".

De bal ligt dus in het kamp van Vooruit. Op de komende gemeenteraad moeten ze hun kaarten op tafel leggen.

Lees meer: