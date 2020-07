Nog geen overrompeling aan zee, kust wel klaar

Blankenberge is alvast goed voorbereid op veel volk. Zodra je de trein uit stapt, staan er borden die aangeven hoe druk het is op het strand. Daar begeleiden strandcoaches je naar je plekje. Op het strand wordt maar een beperkt aantal personen toegelaten, maximum 10.000, en de toeristen worden zoveel mogelijk gespreid over de vijf zones. Met honderden halve maantentjes creëren ze er bubbels.

Westtoer voorspelt een reuzedruk weekend. Maar voor de handelaars is het vandaag alvast veel te rustig. Andere jaren is het hier op een mooie dag als vandaag op de koppen lopen. Volgens een online bevraging heeft één op de vijf Belgen de intentie om de komende zeven dagen naar de kust te komen.