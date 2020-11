Nog geen versoepelingen in AZ Damiaan

Ondanks de ietwat minder negatieve coronacijfers en het mogelijk goede vaccinnieuws, is er in het Oostendse Damiaanziekenhuis van ontspanning en versoepeling nog helemaal geen sprake.

Volgens hoofdarts Sabine Gerniers blijft de druk erg hoog. Er zijn 43 coronapositieve patiënten waarvan zes op intensieve zorgen in het Oostendse ziekenhuis. "Wij hebben de indruk dat we in een plateaufase zitten. De instroom is jammer genoeg nog altijd even groot", zegt ze. Ook de Oostendse huisartsen melden dat de besmettingen blijven rondgaan.

Geen stoffen maskers meer

Er gelden dus nog steeds beperkingen op niet dringende ziekenhuiszorg, strenge beperkingen op het bezoek en sinds deze week zijn de veiligheidsmaatregelen aan de ingang zelfs nog opgevoerd. Stoffen mondmaskers kunnen niet langer. Sinds donderdag is het verplicht om een chirurgisch mondmasker te dragen. Dat beschermt beter.