Wie dacht dat de politie wat minder alcoholcontroles zou houden in onze provincie, nu de feestdagen achter ons liggen, heeft het mis. Dit is het “weekend zonder alcohol achter het stuur". Nog de hele nacht zijn er verschillende alcoholcontroles in West-Vlaanderen.

Twee op de drie West-Vlaamse politiezones zetten dit weekend op verschillende plaatsen en onverwachte momenten grote controles op. Het is hen menens in de strijd tegen alcohol en drugs achter het stuur en niet alleen tijdens de BOB-campagne.

Vorige donderdag nog is een meisje van 21 jaar om het leven gekomen bij een ongeval in de Gistelsesteenweg in Oostende. Ze werd met de fiets op een kruispunt aangereden door een bestuurder die gedronken had.