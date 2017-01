De grote vrieskoude lijkt voorbij, maar echte winterliefhebbers hebben toch nog een plekje gevonden om te schaatsen: de Assebroekse Meersen in Brugge.

Schaatsen lukt er nog perfect. Ondanks alle berichten over zachter weer zit er voor liefhebbers dus nog een extra dagje schaats- en sleepret in. Het mag eigenlijk niet van de burgemeester, maar de schaatsers denken niet dat het zo gevaarlijk is.