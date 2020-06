Nog lang geen stormloop in zakenhotels

Bedrijven kijken de kat uit de boom en plannen niet meteen grote congressen of vergaderingen in een hotel. Mercure in Rumbeke is zo’n zakenhotel, goed voor 10 vergaderzalen en 87 kamers. Na drie maanden gaat de zaak vanavond terug open. De tafels worden wat verder uit elkaar gezet en de voorraad ontsmettingsproducten wordt nog een laatste keer nagezien. Maar erg druk zal het hier de komende dagen niet zijn. Vanavond zijn er maar 20 van de 87 kamers bezet. Normaal gezien werken hier zowat 40 personeelsleden. Nu moeten ze het met enkelen zien te klaren en daarom spring de manager bij in de keuken.