Van de 1.200 schadedossiers die zijn ingediend na de extreme droogte twee jaar geleden zijn er amper 20 waar al een schadebedrag is uitbetaald voor bijna 970.000 euro.

Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Bart Dochy uit Ledegem heeft opgevraagd. “We spreken dus over een structurele achterstand net nu het zo belangrijk is voor onze land- en tuinbouwers om over de nodige liquiditeiten te kunnen beschikken” aldus Bart Dochy.

In het voorjaar en zomer van 2020 zijn de oogsten van veel land- en tuinbouwers mislukt. Vlaanderen gaat op zoek naar extra medewerkers om de schadedossiers sneller te behandelen.

