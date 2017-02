In West-Vlaanderen is niet alleen het Diksmuidse filiaal van Blokker met sluiting bedreigd, blijkt uit een lijst waarop die VTM in handen kreeg.

Er is sprake van de sluiting van een tiental vestigingen, waaronder die van Oostende, Menen, Poperinge, Torhout en Wevelgem. Gisteren raakte bekend dat de keten een op de drie vestigingen wil sluiten wegens onrendabel. Daardoor staan 300 banen op de tocht. Volgens BBTK-secretaris Freddy Vandersteene was de sluiting van de vestigingen in Oostende, Middelkerke en Poperinge al eerder aangekondigd, schrijft Het Nieuwsblad. Vraag is of zij nu in de lijst zijn opgenomen.