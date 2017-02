Dat brengt het totale aantal camera’s in het centrum al op 94. Sinds de heraanleg van de Houtmarkt gestart is, is de criminaliteit er gevoelig gedaald. Na het winkelwandelgebied en het Begijnhofpark, krijgt nu ook de Houtmarkt acht veiligheidscamera’s. De stad investeert niet enkel in camera’s in het centrum, maar ook aan de invalswegen is er een schild met 16 ANPR-camera’s.