Nog meer ontdekkingen in ondergrond van Brugge

Bij werkzaamheden in de Mariastraat in Brugge zijn vijftien skeletten opgegraven.

De site was ooit lang geleden het kerkhof van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Verdere studie van de vondsten moet de wetenschappers meer leren over de organisatie van het kerkhof. En ook over wie de mensen zijn die daar begraven liggen.

Uit het eerste veldwerk blijkt dat het zowel om mannen en vrouwen gaat. Ze liggen allemaal west-oost georiënteerd. Geheel volgens de christelijke traditie waarbij de kist met het hoofdeinde naar westen in het graf werd gelegd. De archeologische vondsten komen in het depot van Raakvlak terecht. Dat is de erfgoeddienst van de stad Brugge.