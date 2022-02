Nog meer verkeershinder in Kortrijk door herstellingswerken stormschade

"Ons minder hinder team doet er alles aan om de hinder bij dergelijke werken zoveel als mogelijk te beperken. Maar hier worden we echt geconfronteerd met overmacht. De storm hield lelijk huis in Kortrijk met heel wat schade die nu zo snel als mogelijk dient hersteld te worden. Daarom durven we rekenen op het begrip bij wie hinder ondervindt door deze werken. Wie op vrijdag de ochtendspits kan vermijden tussen Marke en Kortrijk doet dat best", klinkt het bij Axel Weydts, schepen van Openbare Werken en Mobiliteit.

Donderdag 24 februari

Vennestraat, Kortrijk: doorgaand verkeer blijft mogelijk, mits hinder door het verwijderen van een particuliere boom.

Vrijdag 25 februari

Botenkopersstraat, Kortrijk: ganse dag volledig afgesloten voor herstellingen aan dak The Level, Howest

Groeningestraat, Kortrijk: volledig afgesloten vanaf 9u tot ’s middags voor herstellingen aan het dak van een appartementsgebouw

Sint-Michielsplein, Kortrijk: afgesloten vanaf ’s middags voor het verwijderen van een particuliere boom

Marksesteenweg, Kortrijk: van 7u tot ’s middags sterke hinder (verkeer met verkeerslichten) voor het verwijderen van een particuliere boom. Deze werken zijn zeer dringend doordat de boom op het huis ligt. Het is onmogelijk deze werken langer uit te stellen of in het weekend te laten plaatsvinden omdat deze werken gecombineerd worden met andere noodzakelijke werken.

