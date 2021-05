Nog niet op de koppen lopen in pretparken

Het wisselvallige weer schrikt mensen niet af, ook al zijn alleen de buitenattracties toegankelijk. Boudewijn Seapark in Brugge is blij dat ze eindelijk weer volk mogen ontvangen na een sluiting van zeven maanden. Over de koppen lopen is het hier zeker niet, aan de kassa staan geen wachtrijen.

Voor een nieuwe show in het dolfinarium is het nog een kleine maand wachten. Intussen kunnen de dolfijnen zich uitleven met de bal en bereiden de begeleiders een gloednieuwe show voor. Lars Van Den Ham, Boudewijn Seapark: “Vanaf 9 juli kunnen we daar ook weer aan de slag met 200 mensen per voorstelling. Die heet Eco Maris, een verhaal over de bedreigingen in het milieu, de plastic soup. En hoe de mensen daarbij kunnen helpen.”

Financiële kater

Het blijft nog het hele verlengde Hemelvaartweekend wisselvallig met af en toe een goede plensbui. Maar het pretpark klaagt niet. “We hebben nu zo’n 1.200 bezoekers per dag. Dat is een kwart van het normale maar daar zijn we heel tevreden mee.” Corona zorgt voor een grote financiële kater, maar de toekomst van Boudewijn Seapark blijft verzekerd.

In het park, dat deel uitmaakt van een Spaanse groep, zijn vandaag zo’n 50 medewerkers aan de slag, in volle zomerseizoen zijn dat er meer dan 100.