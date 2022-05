Nog nooit zoveel schepen op Oostende voor Anker verwacht

Het maritiem evenement kan voor het eerst in drie jaar weer worden georganiseerd, na corona. Hubert Rubbens, curator Oostende voor Anker: "We hebben 164 schepen. We hebben nog nooit zoveel schepen gehad. We hebben 120 standen. We palmen ook het plein aan de Mercator in."

Thema dit jaar is de Portugese zeevaarder Magellaan, de eerste die bewees dat de wereld rond was. Zeg maar de periode van Keizer Karel, 500 jaar geleden. "We hebben een mooie tentoonstelling die doorgaat in de Engelse kerk in de Langestraat. Die zal gaan over de tweejarige zeereis van Magellaan. Daar waren toch ook heel wat Vlamingen bij."

Echte schepen uit die tijd bestaan niet meer, maar er komt heel wat moois langs in Oostende. Ook mee varen met historische schepen zal weer kunnen. Oostende voor Anker vindt plaats van 19 tot 22 mei.