Nog nooit zoveel starters als nu

Het aantal startende ondernemers is in onze provincie nog nooit zo hoog geweest.

Opvallend, de coronacrisis schrikt mensen dus niet af om met een eigen zaak te starten. De stijging is wel iets lager dan het Vlaams gemiddelde, maar de overlevingsgraad van nieuwe bedrijven is in West-Vlaanderen dan weer wel het hoogst.

Het jaar daarvoor was er ook al een stijging, maar die bedroeg nog geen 1 procent. Meubelbedrijf Topp and Legg in Kachtem was toen nog starter van het jaar. In 2021 steeg het aantal van 11.386 naar 12.245 ondernemers, 7,5 procent meer dus.

Volgende maand maakt Unizo de nieuwe starter van het jaar bekend.