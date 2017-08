Nog overschot aan studentenkoten in Kortrijk en Brugge

In de stad is het overaanbod aan studentenkoten nog altijd groot, en dat is al enkele jaren zo. Al zegt de bevoegde schepen dat de toestand zich stilaan normaliseert. In de stad mogen er dan ook al enkele jaren geen nieuwe koten meer bijkomen. Opvallend is ook dat studenten steeds meer luxe willen op kot. Ook in Brugge is er een overaanbod, maar dat is kleiner dan in Kortrijk.

Volgens de website kotwest.be staan op vandaag nog meer dan 650 koten te huur in Kortrijk. In Brugge zijn er dat nog ruim 270. Vorig jaar studeerden 10.600 jongeren in Kortrijk. Daarvan gaan er gemiddeld een op vier op kot. Het zijn er ongeveer 2.440 en er zijn in de stad 2.560 studentenkamers.