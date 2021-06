Nog ruimte voor extra 100.000m² kantoren in Kortrijk

De vraag naar kantoorruimte in Kortrijk en de regio zal de komende jaren toenemen en er is een potentieel van 100.000 m2 aan bijkomende kantoorruimte op enkele strategische locaties over een periode van 10 jaar.

Dat zijn conclusies uit de kantorenstudie voor Kortrijk en de regio uitgevoerd door studiebureau's City D/WES en Jones Lang Lasalle (JLL) in opdracht van de stad Kortrijk en intercommunale Leiedal. Die bevindingen geven de stad en Leiedal inzicht in de werking van de kantorenmarkt om nu en in de toekomst onderbouwde beleidskeuzes te maken.

Vooral locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer zullen in de toekomst ondernemingen blijven aantrekken. Maar ook de vraag naar parkeerplaatsen voor bedrijfsvoertuigen, gecombineerd met een ligging nabij een grote verkeersas of met een goede fietsontsluiting ligt hoog. Zo zien de onderzoekers vooral mogelijkheden op Hoog-Kortrijk en de stationsomgeving. Maar ook in de binnenstad en langs de Noord-Zuid-as.

Belangrijkste kantorenmarkt van de regio

Kortrijk heeft vandaag zo'n 138.000 m² oppervlakte aan kantoorruimte. Daarmee is Kortrijk veruit de belangrijkste kantorenmarkt van de regio. Het arrondissement Kortrijk telt 175.000 m² kantoorruimte en is daarmee te vergelijken met het arrondissement Hasselt. 79% van de kantoorruimte in het arrondissement bevindt zich in Kortrijk. Waregem volgt op de tweede plaats met een kleine 25.000 m² kantooroppervlakte, goed voor 14%.

Weinig leegstand

De leegstand binnen het Kortrijkse kantorenpratrimonium bedraagt vandaag 8,5% ofwel 11.726 m². De leegstand in Kortrijk is volgens de studie het gevolg van een versnipperd aanbod verspreid over de stad Kortrijk, waarbij veel van de leegstand (1/3) verouderd is en niet kan inspelen op de moderne behoeftes of een te laag parkeeraanbod voorziet. Nog een derde van de leegstand situeert zich in recent opgeleverde kantoren. Reconversie en clusteren van de kantoren zijn belangrijk.