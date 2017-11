Nog ruimte voor extra windmolens op zee

" We kunnen meer windparken op zee realiseren en de voorziene capaciteit verdubbelen tot in totaal 4.000 MW, het equivalent van vier kerncentrales", zegt De Backer in een reactie op de studie van netbeheerder Elia.

Uit die studie blijkt dat de geplande kernuitstap tegen 2025 mogelijk is. Maar om die op te vangen is er heel wat vervangcapaciteit nodig onder meer van hernieuwbare energie.

Verdubbeling van capaciteit

Tegen 2020 zal er 2.200 MW energie opgewekt worden dankzij de negen windmolenparken op zee. De Backer werkt momenteel aan een nieuw Marien Ruimtelijk Plan, dat alle activiteiten op zee ordent, en ziet ruimte voor zelfs nog extra windmolens. "De toekomst is hernieuwbaar. Daar moeten we in het nieuw Marien Ruimtelijk Plan ook rekening mee houden. Er zal dus ruimte voorzien worden voor extra windparken op zee. Ik zie zelfs een mogelijkheid om de huidige capaciteit van 2.200 MW te verdubbelen tot 4.000 MW", zegt De Backer.

"Windmolens op zee worden bovendien ook steeds beter, efficiënter en goedkoper. Zo hebben we het afgelopen jaar een besparing gerealiseerd van 5 miljard euro. We zien zelfs in het buitenland dat er tegen 2025 windmolens gebouwd worden zonder subsidies. Ik maak me sterk dat dat in de toekomst ook in België mogelijk moet zijn", aldus de staatssecretaris.