Nog steeds meest directeurs voor klas in West-Vlaanderen

In onze provincie staan nog steeds het meest directeurs voor de klas.

Sinds vorig schooljaar moeten directeurs van scholen met 100 leerlingen of meer zelf niet meer voor de klas staan. Maar dat betekent dat in zo’n 90 scholen in heel Vlaanderen dat wel nog zo is. Met 27 lesgevende directeurs zijn dat er bovendien het meest in onze provincie. Steve Vandenberghe, zelf ooit leerkracht en directeur, wil dat de minister middelen vrijmaakt om ook hen te ontzien, want het takenpakket is al zwaarder dan vroeger. De minister zegt dan wel voorstander te zijn, hij wijst op financiële keuzes die moeten gemaakt worden.