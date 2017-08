Nog steeds vier locaties mogelijk voor Ikeavestiging

Er liggen nog steeds vier mogelijke locaties op tafel voor de nieuwe vestiging van de Zweedse meubelgigant Ikea in West-Vlaanderen.

Dat meldt het departement Omgeving van de Vlaamse overheid, dat aanvullende richtlijnen heeft opgemaakt. Ook Ter Biest in Wevelgem, de locatie waaraan Ikea de voorkeur geeft, behoort tot de vier mogelijkheden.

In februari besliste Ruimte Vlaanderen dat Ikea moest uitkijken naar alternatieven. Afgelopen zomer werd een onderzoek voorgelegd aan de betrokken instanties. De vier mogelijkheden voor de inplanting van een woonwarenhuis van de Zweedse keten zijn Heule-Ringshopping, Evolis in Kortrijk, Hoog-Kortrijk en Ter Biest Wevelgem.

Deze vier alternatieven moeten in het MER (milieueffectenrapport) onderzocht worden op hun milieueffecten. Nu komen er aanvullende richtlijnen en op basis daarvan kan het MER verder uitgewerkt worden.

Bijkomende criteria

De locaties moeten dus nog aan een aantal bijkomende criteria voldoen. Het gaat hierbij onder meer om de bereikbaar voor het openbaar vervoer. Ook moet nagegaan worden of er ruimte is voor een passende ontsluiting naar het hogere wegennet, wat voor Heule-Ringshopping bijvoorbeeld de afwerking van de R8-ring betekent of voor Ter Biest een optimalisatie van de aansluiting R8-A19.

Na de goedkeuring van het MER, volgt, afhankelijk van de gekozen locatie, de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) om de bestemming te wijzigen. Ikea had het RUP graag nog in 2017 gezien, maar dat zal door de procedureslag vertraging oplopen, waardoor de realisatie wellicht niet meer voor 2019, maar voor 2020 zal zijn.