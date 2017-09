Nog strandredders in Oostende dit weekend

We krijgen mooi nazomerweer en daarom zullen daar drie reddersposten bemand worden. Op het kustburgemeesteroverleg van januari was nochtans afgesproken om redders in te zetten tot 15 september, maar Oostende had daarvoor al beslist om daar nog twee weekends bij te doen, als het mooi weer zou zijn. Aan die voorwaarde is dit weekend alvast voldaan: de weerman voorspelt veel zon en 22 graden. 15 redders zullen verspreid over drie posten een oogje in het zeil houden. Dat kan ook volgend weekend, als het ook dan aangenaam nazomerweer is.