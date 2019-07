Nog twee verdachten in de cel voor overdosis fentanyl in Bredene

In de zaak van een overdosis fentanyl in Bredene zijn nog twee verdachten aangehouden. Het koppel zou de sterke pijnstiller geleverd hebben. Eerder werd ook de partner van het slachtoffer al aangehouden voor haar betrokkenheid bij zijn overlijden.

Het slachtoffer en zijn vriendin hadden in de nacht van 16 op 17 juli samen drugs gebruikt. C.F. zou enkel een joint gerookt hebben, maar haar vriend gebruikte onder andere fentanyl.

Die pijnstiller in pleistervorm is tientallen keren sterker dan morfine. Sommige heroïneverslaafden halen de fentanyl van de pleisters, om het middel dan te inhaleren zoals heroïne. In de Verenigde Staten vallen jaarlijks duizenden doden door fentanyl. Ook zanger Prince bezweek in 2016 aan een overdosis pijnstillers die fentanyl bevatten.

De verdachte verwittigde pas op vrijdagochtend de hulpdiensten. Die konden enkel vaststellen dat haar vriend al overleden was. Een dag eerder had de vrouw wel al foto's en filmpjes van het slachtoffer naar kennissen gestuurd, waaruit blijkt dat ze zich toch al vragen stelde over zijn toestand. C.F. werd zaterdag door de onderzoeksrechter aangehouden voor schuldig verzuim en voor het toedienen van de drugs. Zelf beweert ze dat de fentanylpleisters afkomstig waren van een koppel druggebruikers op dezelfde camping. Op basis van die verklaringen werden T.L. en N.D. eveneens aangehouden als vermoedelijke leveranciers.

N.D. gaf toe dat ze over fentanylpleisters beschikte, maar de vrouw zou die zelf om medische redenen nodig gehad hebben. Beide verdachten ontkennen dat ze de fentanyl aan het slachtoffer leverden. In het verleden kwam het koppel al meermaals in aanraking met het gerecht. Zo werden ze al eens veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een cannabisplantage én voor het opzetten van een clandestiene coffeeshop in hun toenmalige woning in Zedelgem. De raadkamer oordeelde vrijdagochtend dat ze minstens een maand langer in de cel moeten blijven.