Het project om via crowdfunding de archeologische opgravingen van een Duits bolwerk in Wijtschate te financieren, loopt niet zo vlot.

De teller staat na 20 dagen, of één derde van de tijd, op net geen 16.000 euro . En dat is ongeveer 10 procent van het bedrag dat ze over een goeie maand willen bijeen krijgen.

De archeologen willen begin volgend jaar een uniek Duitse bolwerk met uitkijkpost, gebouwen en loopgraven bloot leggen.