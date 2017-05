Nog veel onduidelijkheid over NMBS-contract Bombardier

Het blijft onduidelijk of de 355 dubbeldeksrijtuigen van de NMBS bij Bombardier Brugge zullen afgewerkt worden of niet.

Eerder raakte bekend dat er ruim 200 jobs zullen sneuvelen op de Brugse site, maar de Canadese tram- en treinbouwer heeft nog niet over een andere locatie voor de productie gesproken met de NMBS. Dat blijkt uit een vraag van volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht aan minister van Mobiliteit François Bellot. De bestelling kan een belangrijke rol spelen om het aantal ontslagen eventueel te beperken.

Voor de afwerking van zo’n opdracht kan de overheid geen specifieke locatie eisen. Wel staat in het contract de intentie om onder meer de assemblage, de montage en de schilderwerken in Brugge uit te voeren. Maar met de aangekondigde ontslagen lijkt het erop dat Bombardier zijn woord breekt. Binnen de organisatie van Bombardier wil niemand reageren. Wel rijst de vraag of op andere sites zoals het Franse Créspin de juiste infrastructuur en knowhow aanwezig is om de bestelling van de NMBS evenwaardig af te werken.