Nog veel rek op Aziatische markt: Milcobel brengt kennis over mozarella samen in expertisecentrum

Milcobel heeft in Langemark voortaan een Mozzarella Experience Center. Dat is een kennishub om alle expertise over mozzarella te delen met klanten en partners. Het bedrijf wil nu vooral groeien in Azië, waar ze mozzarella bij heel andere gerechten gebruiken.

Mozzarella is een technisch complex product. Maar Milcobel investeert al 20 jaar in onderzoek naar de karakteristieken van mozzarella als ingrediënt. In het nieuwe expertisecentrum wil het bedrijf alle expertise over bereiding en toepassingen delen. Want de kaasbereiding belandt op meer gerechten dan alleen maar pizza, zo blijkt. Milcobel lonkt bijvoorbeeld naar Azië. Daar zijn ze dol op andere toepassingen, zoals mozzarella op inktvis, street food, corndogs of bakbanaan.

Snelle Aziatische groei

"Op dit moment exporteren we een kwart van onze productie buiten Europa," zegt Francis Relaes van Milcobel. "Het grootste aandeel zit momenteel in Azië, waar een snellere groei plaats vindt dan in de rest van Europa." De Aziatische markt groeit elk jaar met 6 à 7% tegenover maar 3% in Europa. "Daar zetten wij nu heel specifiek op in," zegt Relaes. "Er zijn een aantal landen die heel sterk groeien, zoals Korea en Japan. Die behoren tot de top 5 landen waar Europa kaas naar exporteert"

Maar het nieuwe expertisecentrum voor mozzarella komt dus in Langemark en wordt een onmisbare schakel in het groeiverhaal.

